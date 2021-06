Recco: lunedì 21 la Festa della Musica col Paganini Jazz Quintet

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Con il solstizio d’estate, lunedì 21 giugno torna la Festa della Musica. Anche quest’anno il Comune di Recco aderisce alla manifestazione con la quale in tutta Europa vengono coinvolti i musicisti e conferma la direzione artistica degli eventi al maestro Angelo Privitera. E per celebrare questo giorno speciale, oggi è partita la campagna di affissione dei manifesti per il concerto del “Paganini Jazz Quintet”, del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, in programma appunto il 21 giugno alle ore 21 in Lungomare Bettolo.

Il Comune di Recco comunica le procedure di accesso all’evento a ingresso gratuito. Le prenotazioni, per avere diritto all’assegnazione del posto, si aprono il 17 giugno. E’ possibile telefonare tutti i giorni (anche sabato e domenica) al numero 3667804083 dalle ore 9 alle ore 12; le prenotazioni termineranno a esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12 del 21 giugno.È possibile prenotare al massimo per quattro persone su ogni evento per garantire migliore accessibilità a un maggior numero di spettatori, in considerazione delle platee ridotte nel rispetto del distanziamento sociale. La sera dell’evento occorrerà presentarsi agli accessi contraddistinti dalla lettera alfabetica che verrà assegnata in fase di prenotazione, dalle ore 19.45 alle ore 20.45, l’accesso è infatti garantito solo in tale fascia oraria – dopodiché la prenotazione è nulla. Agli accessi sarà presente personale autorizzato al quale dovrà essere comunicato nome e cognome rilasciato in fase di prenotazione.

Nella sede degli spettacoli saranno applicate le norme di sicurezza. È obbligatorio indossare la mascherina. Il personale si prenderà cura del pubblico in fase di ingresso, uscita e per ogni eventuale spostamento durante lo spettacolo.

“Dopo lunghi mesi di emergenza sanitaria, finalmente il 21 giugno torneremo ad ascoltare la musica insieme – dice il sindaco Carlo Gandolfo – tutto deve avvenire nel rispetto delle normative e del distanziamento. E’ la prima manifestazione all’aria aperta, presto presenteremo il calendario degli spettacoli estivi che prevede film, musica e tanto altro. Confermiamo la direzione artistica al maestro Angelo Privitera anche per la prossima stagione di eventi, per proseguire un percorso avviato con successo”.