Rapallo: viadotto A-12 su via Betti, un nuovo distacco

Nuovo distacco dal viadotto della A-12 che a Rapallo sovrasta via Betti. A segnalarlo l’ex consigliere comunale Walter Cardinali che ne ha informato il sindaco Carlo Bagnasco. Sul posto si recata la polizia urbana per documentare quanto accaduto.

Commenta il sindaco: “Non ho avuto neanche il tempo di ultimare una lettera diretta ad Autostrade per una richiesta urgente di incontro sul tema viabilità, che si è verificato un altro grave episodio. Sono in corso i necessari accertamenti da parte delle forze dell’ordine, comunicherò eventuali aggiornamenti non appena disponibili. Desidero ringraziare per la tempestiva segnalazione l’ex consigliere comunale Walter Cardinali”.