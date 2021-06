Rapallo: ospedale e ‘valutazioni tecnico organizzative propedeutiche’

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta riguardante i punti di primo intervento di Albenga e Rapallo

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quando saranno riaperti i punti di primo intervento di Albenga e Rapallo. Il consigliere ha ricordato che i due servizi sono chiusi da oltre un anno a causa dell’emergenza sanitaria e che, poiché l’imminente stagione estiva raddoppierà se non triplicherà la popolazione, sono presìdi fondamentali per i territori del levante e del ponente ligure.

L’assessore ai rapporti con il Consiglio regionale Marco Scajola ha risposto su delega del presidente della giunta e assessore alla sanità Giovanni Toti. «I punti di primo intervento dei due ospedali potranno essere riattivati – ha detto – dopo le considerazioni in corso con le asl, che stanno effettuando valutazioni tecnico organizzative propedeutiche alla riapertura dei due servizi». Scajola ha ricordato che lo stato di emergenza è comunque attivo fino al prossimo 31 luglio, quindi la riattivazione dovrà tenere conto delle varie esigenze organizzative.