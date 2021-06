Rapallo: feste patronali frazionali, volontà di organizzarle

Dall’ufficio stampa di Fabio Proietto – comune di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera, nella sala del consiglio comunale, i rappresentanti dei Comitati frazionali di Rapallo si sono incontrati con il consigliere delegato alle frazioni Fabio Proietto e il funzionario comunale Antonio Gori per confrontarsi sulle imminenti feste patronali.

Sia da parte dei comitati che del Sindaco Carlo Bagnasco e dell’amministrazione comunale c’è la volontà di effettuare regolarmente le feste, che caratterizzano e sono il cuore pulsante delle frazioni della città di Rapallo.

Tuttavia, al momento, confermato il calendario delle celebrazioni delle funzioni religiose, si è in attesa di vedere quale sarà l’evoluzione delle disposizioni a livello nazionale.

“Visto l’andamento della campagna vaccinale – dice il consigliere Proietto – siamo fiduciosi che quest’estate nelle nostre frazioni potranno essere svolti i festeggiamenti patronali, che l’anno scorso non si sono potuti fare a causa della pandemia. Le feste patronali sono la storia e le tradizioni delle nostre frazioni e della nostra città e quindi, compatibilmente con le disposizioni normative, come amministrazione faremo il possibile perché vengano fatte e sempre più valorizzate. Ringrazio i rappresentanti dei Comitati frazionali per la cura e l’amore che dedicano a queste parti così importanti della nostra città e della nostra identità.”