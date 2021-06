Rapallo: “Ehi, guarda qui!”, iniziativa di grande successo

Torna,. grazie al Comune, al Lions Club e a Salvatore Alongi nel suo ruolo di oculista e consigliere comunale con incarico alla Sanità, la “griglia di Amsler” per il controllo e la prevenzione della maculopatia.

L’idea di : “Ehi, Guarda qui!” è nata dalla volontà di rendere un servizio alla cittadinanza.

Le griglie da guardare, per effettuare la prova, sono tre: una da lontano e due da vicino. Coprendo a turno uno dei due occhi si deve fissare il punto nero, la visione delle griglie deve risultare lineare, nel caso invece sia deformata è consigliato contattare il proprio medico di fiducia per una visita oculistica di approfondimento. Si tratta di uno strumento fondamentale per consentire ai cittadini di effettuare uno screening preliminare sulla maculopatia.

durante un congresso e il Prof Massimo Nicolò, responsabile del centro macula del Policlinico Università del San Martino di Genova, che ha espresso elogio pubblico verso questa iniziativa.”