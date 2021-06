Rapallo: domenica col Cai sulla vetta del Pania (Apuane)

La sezione del Cai di Rapallo organizza per domenica 13 giugno la traversata della Pania della Croce (metri 1859); dal passo della Croce di Stazzema Alpi Apuane. Appuntamento alle 9 al passo Croce (A-12, uscita Versilia; prendere direzione per Serravezza, poi deviazione per rotabile del Cipollato e deviazione passo Croce).

Dislivello 700 metri; tempo cammino 7-8 ore. Difficoltà per esperti (EE). L’itinerario si sviluppa da passo Croce – Fociomboli – rifugio del Freo – vetta Pania – Callare della Pania – Passo uomini della neve – Foce di Valli – Cresta del monte forato – foce Pietrisciana – Stazzema. (recupero auto con taxi e possibile merenda presso B&B).

Mangiare al sacco; abbigliamento primaverile con conscarponi, bastoncini e set anticovidi. Responsabile Patrizia Figus 347.248.1902; segreteria 0185 1835. 868.