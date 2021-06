Rapallo: coda in A-12, impossibile viaggiare

Ripresi i cantieri in galleria sulla A-12 viaggiare è diventato problematico. Anche questa mattina tra Rapallo e Nervi lunghe code e ritardi per chi ha appuntamenti di lavoro o sanitari.

Così commenta Carlo Bagnasco sindaco di Rapallo: “Viaggiare in autostrada è diventato il viaggio della speranza .. di arrivare! Oggi di nuovo code di chilometriche. Così la situazione delle nostre autostrade è inaccettabile, sia per chi si muove per motivi di lavoro (impossibile dare un appuntamento con certezza) che per turismo, in una delicata fase di ripartenza”.