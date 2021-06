Pallanuoto M/ “Servirà un grande Sori per arrivare a Gara 3 col Lavagna!”

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo

Solo il tempo di recuperare le energie e ci si rituffa in acqua per gara 2. A Lavagna il Sori ha giocato da squadra per tre tempi ma nell’ultima frazione l’attenzione è un po’ calata e il parziale di 5 a 0 ha determinato la sconfitta per i granata.

Proprio da quel passivo bisogna ripartire ed è proprio su quello che si concentrano le parole di mister De Ferrari: “Se ci disuniamo paghiamo e la loro maggiore qualità è venuta fuori quando abbiamo allentato la tensione. Per prolungare la serie e arrivare a gara 3 dovremo fare la partita perfetta, senza errori e migliorando in fase offensiva, dove siamo stati troppo contratti”. L’incontro si svolgerà a Rapallo mercoledì 9 giugno alle 20.30. La partita verrà trasmessa sulla pagina facebook della Rari Nantes Sori. Ufficio Stampa Rari Nantes Sori.