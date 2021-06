Pallanuoto/ Il grazie della Pro Recco a Del Galdo, da oggi al Quinto

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo

La Pro Recco saluta Jonathan Del Galdo, responsabile del settore giovanile biancoceleste, da oggi nuovo allenatore del Genova Quinto. “Ringraziamo Jonathan per il concreto contributo che ha fornito alla società in questi anni – dichiara il presidente Felugo -. La sua figura è stata molto importante a livello sportivo e dirigenziale, il suo apporto ha permesso la crescita del club e del settore giovanile. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per questa avventura che lo vedrà certamente protagonista”.