Monterosso: Convento dei Cappuccini, sabato conferenza di Mons. Olivero

di Guido Ghersi

Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo, sarà relatore d’eccezione al Ritiro Spirituale al Convento di Monterosso all’interno del percorso “Respiri di bellezza per un cammino di speranza”

Sabato 12 giugno 2021 – ore 14.45

Dalla schiavitù alla bellezza della libertà. Chiamati alla santità ovvero a una vita dignitosa e bella.

Relatore: Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo.

Monsignor Derio Olivero: «Davanti alla morte ho capito cosa conta davvero». Il Vescovo di Pinerolo è stato in rianimazione per 40 giorni a causa del Covid-19. Sarà un incontro molto intenso con un religioso di grande rilievo. «Mentre sfioravo la fine della vita, mi sembrava che tutto evaporasse. Restavano solo la fiducia in Dio e i volti delle persone care». Sulla sua esperienza ha scritto il libro “Verrà la vita e avrà i suoi occhi”. Recentemente è stato nominato presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso.

Possibilità di partecipare sia in presenza al Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare (posti limitati) che online attraverso la piattaforma zoom. Iscrizione obbligatoria scrivendo a: conventomonterosso@gmail.com