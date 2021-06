Lavagna: venerdì conferenza su Albert Camus al circolo Pd

Da Officina Lavagnese riceviamo e pubblichiamo

Officina Lavagnese informa che riprendono le iniziative rivolte alla cittadinanza Lavagnese e a tutto il Tigullio, proponendo l’evento in presenza su “ Albert Camus: un impegno per la vita”. L’iniziativa avrà luogo venerdì 11 giugno 2021 h.18.00 al Circolo PD “Massimo Boggiano”, Galleria di Via Cavour a Lavagna .

Il relatore sarà il professor Daniele Lazzarin e coordineranno Aurora Pittau e Guido Stefani.

La scelta delle figura di Albert Camus non è casuale. Si tratta di un autore attualissimo per il suo vissuto e per il suo impegno. Lui, orfano di padre e proveniente da una famiglia molto povera, ha opposto alle difficoltà della vita il suo grande talento e il suo impegno politico, civile e culturale , grande eredità per tutti noi!

In questo lungo anno, che inaspettatamente ha messo in discussione il nostro abituale rapporto con gli altri, Albert Camus spesso è ritornato alla memoria per “La peste”, romanzo in cui una immaginaria, improvvisa epidemia, metafora del nazifascismo, sconvolge l’ordinarietà della vita di una città dell’Algeria, costringendo ciascuno a mutare il proprio comportamento, ma pure, almeno per quanto riguarda il medico protagonista, a lottare fino in fondo per salvare vite, non in nome di ideali astratti, ma perché quello è il suo compito. In realtà in tutta la sua opera, costituita da romanzi, drammi e saggi, Albert Camus ci indica un percorso concreto, che parte dalla presa di coscienza dell’assurdo che caratterizza la condizione umana per giungere alla ribellione, dettata non da una astratta ideologia rivoluzionaria o religiosa, ma da una morale “orizzontale”, in cui ciascun uomo dalla propria solitudine può giungere alla solidarietà con gli altri uomini. Anche l’artista, come Camus stesso spiegò nel suo discorso di Stoccolma in occasione dell’attribuzione del premio Nobel nel 1957, è tenuto a una certa umiltà, ad essere tra gli uomini e a fianco degli oppressi per esprimere un’immagine della loro sofferenza, ad essere al servizio della verità e della libertà.

Ed è questo che ancor oggi ci coinvolge: la proposta di un impegno costante nella concretezza della quotidianità e nell’empatia con gli altri esseri viventi, evitando ogni mistificazione. Ricorderemo in appendice i registi che si sono ispirati a Camus, da Visconti a Gianni Amelio, e gli scrittori italiani che sembrano condividere un messaggio simile al suo, oggi attuale più che mai.