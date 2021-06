Lavagna: Accademia del Turismo, riprendono i corsi amatoriali

Dalla Direzione dell’Accademia del Turismo riceviamo e pubblichiamo

Riprendono dal mese di luglio i corsi amatoriali di Accademia del Turismo rivolti a tutti gli appassionati dell’enogastronomia o più semplicemente a chi desidera cimentarsi con nuove ricette e a chi ama accogliere e stupire i propri ospiti con qualche trucco del mestiere. Ripartiranno i corsi interrotti a seguito della pandemia, uscirà un nuovo calendario con una novità in più: oltre all’area tematica della cucina e a quella dell’arte di accogliere la terza sarà dedicata alla cucina sana, con influenze orientali, rivolta a chi desidera imparare a cucinare cibi sani, mantenendosi in forma ma senza rinunciare al gusto e al piacere della convivialità. Sul sito di Accademia del Turismo e sulle pagine Facebook ed Instagram si troveranno calendari e modalità di iscrizione e partecipazione.

<Finalmente potremo ripartire con queste attività in presenza che avevano riscosso un gran successo prima della forzata sospensione. Penso che il valore aggiunto di questi corsi sia quello di svolgersi nella nostra Accademia, struttura dedicata alla formazione ma anche all’accoglienza e alla convivialità per cui le serate formative diventano anche dei piacevoli momenti di condivisione grazie ai professionisti della ristorazione e dell’accoglienza che si alternano nelle diverse date.> _ Chiara Rosatelli, direttrice di Accademia del Turismo

<Come cultori dell’arte dell’accoglienza, abbiamo ideato percorsi per rispondere alle esigenze di chi è intollerante, allergico o semplicemente desidera introdurre nella propria dieta un’alimentazione ricca di vegetali, zuccheri a basso indice glicemico, proteine e grassi buoni, cereali alternativi, farine poco raffinate, in chiave mediterranea, rispettando così tradizione e gusto, stagionalità e territorio, abbinamenti e creatività. Definiamo questa nuova tendenza “arte di trasformare l’abitudine in piacere” di …..cucinare, nutrirsi, stare bene, scegliere con consapevolezza e accogliere tutti alla propria tavola>_ Valeria Maggiali, formatrice di Accademia del Turimo, insegnante yoga e ricercatrice di ciò che alimenta il benessere e la convivialità

Chiara Rosatelli

Direzione Accademia del Turismo