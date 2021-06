Camogli: “Traffico: limitare il passaggio dei grossi camion”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che in questi giorni molti cittadini hanno manifestato notevoli disagi per i percorsi dei grandi camion per il trasporto di terra estratta nel cantiere di Via Colombo

considerato che due mezzi di proporzioni enormi che transitano sulle nostre strade in giornate di traffico intenso per presenza notevole di turisti e in ore di punta giustificano i disagi

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno limitare il passaggio di detti mezzi di trasporto in orari con traffico limitato.