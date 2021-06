Camogli: domenica escursione serale a San Fruttuoso

Dalla Cooperativa Dafne riceviamo e pubblichiamo

Domenica 13 maggio – Parco di Portofino

I segreti di San Fruttuoso – Escursione serale con cena all’Agririfugio Molini: dal parcheggio prima dell’hotel Portofino Kulm percorreremo alcuni dei sentieri meno conosciuti per raggiungere la magnifica Abbazia di San Fruttuoso, lungo i sentieri potremo ammirare diversi punti panoramici, postazioni della Seconda Guerra Mondiale nascoste, alcune specie vegetali poco conosciute, un antichissimo rudere di un edificio religioso e la sua invisibile cisterna (che in pochissimi conoscono), una fonte sacra, diverse cascate e alcuni piccoli laghetti. Insomma vedremo tutto quello che nessuno vi ha mai raccontato o mostrato a San Fruttuoso!

Dall’Abbazia saliremo all’Agririfugio Molini dove potremo ammirare il tramonto dalla stupenda terrazza tra gli ulivi. Andrea ci proporrà un menù di piatti Liguri a Km 0, (buona parte delle verdure sono infatti autoprodotte a San Fruttuoso), antipasti, un primo o un secondo, dessert, acqua (bevande alcoliche escluse). Al termine della cena chiuderemo l’anello ritornando al punto di partenza, camminando in notturna alla ricerca dei versi e dei rumori della fauna selvatica.

Appuntamento: ore 17.00 dal parcheggio prima dell’hotel Portofino Kulm(comune di Camogli).

Rientro: ore 23,00 circa.

Difficoltà: escursione medio-facile, adatta a tutti

Tempo: circa 3.30 ore, escluse cena e soste per le spiegazioni.

Dislivello: circa 450 metri in salita.

Equipaggiamento consigliato: scarponi da trekking (meglio se impermeabili), borraccia, torcia.

Costo a persona: 13 euro per la visita guidata + 22 euro per la cena (bevande alcoliche escluse)

Cani: ammessi gratuitamente con guinzaglio

L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone e un massimo di 15.

Per maggiori informazioni sull’escursione contattare il 3479088686.

Prenotazione obbligatoria: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/ZJSz1ugagB2TteYt7