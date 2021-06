Camogli: crisi posteggi, anche uno stallo in più diventa prezioso

Camogli sta soffrendo la crisi di posteggi; al momento tre aree sono precluse per i cantieri di via Bettolo, piscina, cimitero. A penalizzare maggiormente i cittadini è tuttavia, come era prevedibile, la costruzione dei box privati interrati nell’area via Colombo-ex scalo ferroviario.

Il ripristino della circolazione in parte di via Colombo suscita perplessità: due stalli risultano inutilizzati per la presenza di News Jersey (ora un cartello indica il divieto di sosta); lo spazio dove passano i pedoni ha un fondo di pietrisco non asfaltato; le “zebre gialle” sono sbieche quando avrebbero potuto essere verticali. Impossibile che sia stata la polizia locale a disporre tutto ciò.

All’interno dello scalo un cartello ed un birillo impediscono l’uso di un prezioso stallo per consentire il più agevole passaggio di camion diretti al primo e vecchio accesso al mega-cantiere, da cui sono sempre transitati i grandi camion che effettuano il trasporto del materiale di scavo. Al cantiere è stato concesso un secondo accesso che impedisce di tracciare altri posti auto a pagamento, sempre per consentire il passaggio di camion. Il che significa anche una perdita di denaro per il Comune.

Inoltre molti camogliesi si chiedono perché occorre andare in piazzale Matteotti per servirsi del bus, quando questo potrebbe benissimo arrivare in località Migliaro (o largo Casabona) ed effettuare il consueto percorso attraverso via Repubblica. (m.m.)