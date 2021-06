Camogli: compie 100 anni, tanti auguri a Fiorina

Fiorina Pascale nasce cento anni fa ad Avezzano, comune in provincia dell’Aquila; lì poco più che bambina conosce e si innamora, ricambiata, di Antonio Gramegna, originario di Biscelie. Fiorina e Antonio decidono di sposarsi e di trovare lavoro al Nord e puntano su Camogli dove si stabiliscono. Lui è un ottimo sarto; lei gli dà una mano; soprattutto pensa però a gestire la casa e ad educare la figlia Flavia che oggi, col marito e il figlio Daniel Perasso, le sono accanto per festeggiarla. C’è anche l’assessore Italo Mannucci in rappresentanza di tutta la città; già perché questa signora centenaria che dopo il decesso di Antonio vive sola, sia pur, oggi, assistita da una badante, ed ha una memoria agilissima, è un po’ l’orgoglio di Camogli che deve ringraziarla anche per avere scelto, tanti anni fa, di venire a viverci. A festeggiarla anche Nik, il cane della figlia, felice anche lui di scodinzolare e far festa a nonna Fiorina.