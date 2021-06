Da oggi all’8 luglio circolazione stradale interdetta in via Romana in via Romana a Camogli, all’altezza dei civici 64 – 66 (tra il monastero di San Prospero e la via Aurelia). Motivo il rifacimento e messa in sicurezza di un muro privato.

Intanto in via Colombo, il termine dei lavori all’ascensore di via Lorenzo Bozzo, e la rimozione del cantiere consentono il ripristino della sosta come indicato dalla segnaletica.