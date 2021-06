Camogli: assemblea de “L’Ochin” al monastero di San Prospero

Da “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Il 13 giugno, assemblea dell’Ochin in musica ore 16.30 presso il Convento di san Prospero, via antica Romana 59, Camogli.

Con il collettivo The appletree che fa swing, soul, jazz… e un brindisi!

cari e care tutti finalmente!

Ci si vede dal vivo, con una band di musicisti e un bicchiere di vino bianco per brindare al ritorno alla socialità e pure ai conti in pareggio del nostro Ochin Okinawa che grazie a voi (vi siete iscritti in 70 quest’anno) è vivo e vegeto e ha continuato su zoom le proprie attività in tutti questi mesi. Voteremo dunque il bilancio e il direttivo. E, tra un brano e l’altro di musica, parleremo di progetti futuri.

L’appuntamento (meteo permettendo) sarà, grazie al gentile ospite dom Francesco, nel panoramico terrazzo del Convento di san Prospero, che si trova un po’ sopra la Casa del Marinaio. Chi non fa la camminata da Camogli e arriva in auto può scendere piuttosto dall’Aurelia nella via Antica Romana e arrivare così in breve al convento che ha pure uno spazioso parcheggio.

The appletree è un collettivo jazz, che nasce nel 2018 dall’incontro di Sabrina Sensi (voce) e Andrea Garavelli (basso elettrico). Si aggiungono all’esperienza diversi musicisti tra cui, nel 2019, Lorenzo Cucco (sax), Matteo Montaldi (batteria e percussioni) e Andrea Massone (chitarra elettrica). Il loro repertorio? Swing, jazz, soul, funky, r&b.

Cosa volete di più?

ochinokinawa@gmail.com