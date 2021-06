Camogli: al via i tour guidati per la promozione del territorio

Dall’Associazione Strutture Ricettive Camogli riceviamo e pubblichiamo

Come Associazione Strutture Ricettive Camogli abbiamo creato un programma settimanale rivolto a tutti gli ospiti che soggiornano presso tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere associate e non associate.

I tour guidati del lunedì, martedì e giovedì saranno svolti da Leonora Senarega e Valerio Lastrico (Guida Ambientale Escursionistica Ligure).

I tre tour sono stati creati ad hoc: 1 gratuito grazie al contributo del Comune di Camogli, gli altri 2 con quota di partecipazione ad un costo contenuto.

Le altre proposte invece riguardano attività già consolidate da anni, ma che abbiamo ritenuto particolarmente interessanti.

Lo scopo è ovviamente quello di far scoprire le diverse opportunità che offre il nostro territorio, invogliando l’ospite a tornare o comunque a pubblicizzare ad amici e parenti il prodotto Camogli; allo stesso tempo nella scelta delle diverse proposte abbiamo cercato di concentrarci su attività locali (in parte già esistenti), per invogliare il turista a rimanere sul territorio.

Clicca qui per scaricare il programma