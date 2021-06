Anniversari: Forza Italia ricorda il procuratore Coco

Dall’ufficio stampa del coordinatore regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo



“Forza Italia, nella ricorrenza del 45° anniversario della barbara uccisione del procuratore Coco e della sua scorta per mano delle Brigate Rosse, partecipa al cordoglio delle famiglie e delle istituzioni che essi rappresentavano. Nel contempo ribadisce la condanna della violenza di cui il Paese è stato vittima in momenti oscuri della sua storia e invita tutti a mantenere sempre alto il ricordo di figure come quella del procuratore, anche per evitare che tali situazioni si ripetano in futuro”.

È quanto dichiara Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.