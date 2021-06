Oggi la Liguria entra in zona bianca. Resta l’obbligo di mascherina (anche al ristorante per andare in bagno o a pagare il conto), il divieto di assembramenti. La conseguenza maggiore è l’eliminazione del coprifuoco: ognuno è libero di girare nella notte senza doversi giustificare. Libero anche l’accesso alle spiagge, tranne dove, per limitare gli assembramenti, sono previsti limiti posti dai Comuni.