Varese Ligure: “Mosaico” presenta la mostra “Bestiario in 30 xilografie”

Dall’Associazione “Mosaico” riceviamo e pubblichiamo

La mostra di arteterapia “Bestiario in 30 xilografie”, presentata a Chiavari presso la Torre Civica in via della Cittadella nel corso del mese di maggio scorso, verrà ospitata dal Comune di Varese Ligure da domenica 6 a domenica 13 giugno presso la Sala Espositiva del Castello dell’Antico Borgo Rotondo.

La mostra, promossa per ricordare i 35 anni di attività dell’Associazione “Mosaico”, che ha registrato nella nostra città un lusinghiero riscontro di pubblico e di critica, vede quindi, presentandosi ora al pubblico dell’Alta Val di Vara, aggiungere ulteriore interesse all’evento, gratificando così l’impegno profuso dai ragazzi del “Mosaico” nella realizzazione di questa rassegna artistica.

Il Presidente Gian Paolo Armiraglio