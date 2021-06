‘Santa’: visita privata dell’ambasciatore della Bulgaria

Dall’ufficio stampa del Consolato della Bulgaria in Liguria riceviamo e pubblichiamo

Nella splendida cornice di Santa Margherita alla presenza del Sindaco Paolo Donadoni e del Console Michele Scandroglio si è conclusa la visita privata di SE Todor Stoyanov Ambasciatore della Bulgaria in Italia al golfo del Tigullio. Augusto Sartori Predidente della Ascom di Santa Margherita ha ospitato i partecipanti.

Durante l’incontro si sono poste le basi per un patto di Amicizia tra Santa Margherita e una cittadina bulgara sul Mar Mero.

E per una reciproca collaborazione in tema di turismo.

L’ambasciatore Stoyanov si è molto interessato della mareggiata che ha sconquassato il Tigullio e delle sue conseguenze, apprezzando lo spirito di immediata reazione che i comuni coinvolti e la regione Liguria hanno prontamente posto rimedio alla catastrofe.