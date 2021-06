Regione: il saluto di benvenuto a Teo Luzi

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato questa mattina presso la Caserma Vittorio Veneto il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, in visita in Liguria, accolto dal comandante della Legione, il Generale di Brigata Pietro Oresta. L’occasione per un cordiale saluto di benvenuto da parte del governatore, nel giorno in cui la Liguria passa in zona bianca e per un ringraziamento per l’impegno dei Carabinieri sul territorio a tutela dei cittadini anche durante l’emergenza pandemica da Covid-19. All’incontro hanno partecipato anche la senatrice Roberta Pinotti, presidente della 4° Commissione permanente (Difesa) del Senato, il Prefetto Renato Franceschelli, il Questore Maurizio Di Domenico (nella foto con il comandante della Legione, il Generale di Brigata Pietro Oresta).