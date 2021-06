Recco: un ascensore di 18 metri dal centro in stazione (2)

Siamo al primo passo, ma è comunque importante. Il Mit ha stanziato lo studio di fattibilità per collegare la stazione dei bus a quella ferroviaria di Recco. Esistono varie ipotesi che stamattina i tecnici di un importante studio romano cui è stato affidato il progetto hanno verificato. Col sindaco Carlo Gandolfo era presente tra gli altri Franco Senarega in rappresentanza del collega assessore ai trasporti della città metropolitana Claudio Garbarino che vuole eliminare le barriere architettoniche che dividono il centro città dalla stazione: un dislivello di 18 metri.

Garbarino ha istituito la pratica capofila la Città metropolitana, coinvolgendo Comune di Recco e Ferrovie. E’ lui che ha chiesto il finanziamento per arrivare al progetto di fattibilità Dice Claudio Garbarino: “Se i tecnici diranno che il progetto è fattibile, chiederò i soldi per il progetto definitivo e per realizzare i lavori”

“Ci sono varie ipotesi. Quella del capolinea dei bus accanto alla stazione – prosegue Garbarino – sottrarrebbe preziosi posti auto ai pendolari; a me non piacciono neppure i tapis roulant. L’ideale sarebbe l’ascensore e un percorso protetto, anche per disabili, tra il terminal bus e l’ascensore. E possibilmente un posteggio di interscambio”.