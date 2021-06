Questa sera in ricordo delle vittime del Covid e per segnare la ripartenza e l’ingresso nella zona bianca, la facciata del comune di Rapallo verrà illuminata di bianco.

Un simbolo per non dimenticare quanto successo ma trovare la forza che serve per andare avanti.

Il Comune di Rapallo ripropone anche anche il sito del Governo dove potrete trovare le principali regole da seguire:https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638