Pallanuoto/ Il Quinto supera per un goal il Chiavari

Dall’ufficio stampa del Quinto riceviamo e pubblichiamo

Combattuta la gara con il Chiavari, invece: un continuo botta e risposta che ci ha visto quasi sempre sotto, eccetto l’allungo decisivo nel finale che poi siamo stati bravi a mantenere”.

Sporting Club Quinto B -Chiavari Nuoto 7-6

(2-2, 0-1, 2-1, 3-2)

Sporting Club Quinto B: Celli, Sanvito 1, Carrazza 4 (2 rig), Figari, De Sario, Serra, Stuto 1, Pareto , Calza, Del Noce, Orsini, Verolla 1, Armenante, Viviani, Polidori. All.: Di Lorenzo Francesco

Chiavari Nuoto: Balbi, Grasso, Strianese, Vaccarezza 2, Durli, Domenighini, Gonfiantini, Volonghi, Carbonaro, Vittori 2, Schiaffino 2, Spensieri, Pasqualetti. All: Robert Dinu

NOTE: a 3.18 del quarto tempo Viviani (scq) esce per raggiunto numero di falli, rigori scq 2/3 (1 parato a carrazza), espulsioni: scq 2/2, cns 4/8

Arbitro: Cafaro