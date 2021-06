Pallanuoto/ Gabriel Hernandez lascia la Pro Recco

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo

Gabriel Hernandez non siederà sulla panchina della Pro Recco nella stagione 2021/2022. L’allenatore spagnolo, fresco vincitore della Champions League, lo ha comunicato al presidente Maurizio Felugo.

“Prima di tutto desidero ringraziare Maurizio per la fiducia e l’opportunità che mi ha dato di guidare una squadra così forte e speciale – le parole del tecnico -. E poi Gabriele Volpi che non ha mai fatto mancare la sua fiducia e l’affetto. La mia è una scelta personale e di vita, sento il bisogno di fermarmi per riflettere e decidere tante cose anche a livello familiare. Il momento mi chiede di pensare profondamente sul mio futuro. Che cosa porterò con me? La capacità della squadra di reagire ad una situazione insperata e negativa come la sconfitta nella finale Scudetto. È stato bello vedere la Pro Recco giocare con umiltà e sacrificio, pensando solo al collettivo: era un obiettivo che mi ero prefissato al mio arrivo. Ringrazio i giocatori per lo sforzo che hanno fatto in un anno difficilissimo, con i tre mesi iniziali praticamente senza partite, le finali di Coppa e campionato spostate: non è stato facile per loro e per me. La verità è che ho trovato un gruppo umanamente straordinario, la qualità sportiva già la conoscevo. Il mio grazie, infine, allo staff tecnico: ho conosciuto persone preparate e di cuore”.

“Rispettiamo la volontà di Gabi, ci sarebbe piaciuto aprire un ciclo insieme a lui, ma la decisione che ha preso dimostra il suo spessore umano – afferma Felugo -. Lo ringraziamo per la gioia che ci ha fatto vivere, insieme ai giocatori, nella finale di Belgrado: ha riportato la Pro Recco sul tetto d’Europa mettendo in mostra un gioco favoloso. Rimarrà per sempre nella storia e nel cuore di questo club. Gli auguriamo il meglio perché è una persona che lo merita”.

Arrivato a Recco in estate, mister Hernandez, 46 anni, ha vinto Coppa Italia e Champions League.