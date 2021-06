Lavagna: “Strade sul terrapieno, e gli alberi?”

Da Pierluigi Biagioni, Europa Verde Liguria area Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Nel progetto (preliminare) per la seconda fase della diga Perfigli si parla di due strade su terrapieni realizzate sulla riva sinistra (Lavagna) e sulla riva destra(Chiavari) dell’Entella dal ponte della Maddalena fino alla località’ di Carasco . In mancanza di un progetto definitivo le sue strade su terrapieni dovrebbero essere realizzate come da immagine allegata . Ci chiediamo dove cosa ne sarà’ della vegetazione alberata e non che attualmente occupa le rive del fiume Vedi altra immagine allegata. Il grande Dante si rivolterà nella tomba .