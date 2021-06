Chiavari: il saluto di Tanasini sul sagrato ai fedeli (2)

Da TeleRadioPace riceviamo e pubblichiamo

Sono tre i momenti diocesani che saranno vissuti nella Cattedrale di N. S. dell’Orto a Chiavari, nel passaggio di guida pastorale della Diocesi dal vescovo Alberto Tanasini e il successore Giampio Devasini.

Il primo venerdì 11 giugno. Alle 20.30 mons. Alberto Tanasini presiederà la celebrazione eucaristica di ringraziamento per i 17 anni di episcopato. Concelebrerà il presbiterio diocesano. La liturgia sarà connotata da un saluto iniziale da parte del vicario generale della Diocesi, don Stefano Mazzini. Al termine della celebrazione il saluto del sindaco di Chiavari Marco Di Capua e, infine, Mons. Alberto Tanasini percorrerà la navata della Cattedrale sino a raggiungere il piazzale esterno della Chiesa per porgere un saluto a tutti i fedeli presenti. Saranno disponibili posti in Chiesa e sotto il pronao, sino alla lunetta antistante la Cattedrale. I fedeli potranno seguire in esterna la celebrazione attraverso i maxi schermi. Saranno a disposizione sacerdoti per distribuire l’Eucaristia a tutti i presenti.

Mercoledì 16 giugno. Alle 20.45, in Cattedrale, Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e teologo, terrà un incontro in preparazione all’accoglienza del nuovo vescovo dal titolo “Dov’è la Chiesa? La comunità cristiana e il suo Pastore”. “Il momento di passaggio tra i due vescovi – ha sottolineato in conferenza stampa don Mazzini, vicario generale della Diocesi – implica sempre una riflessione sul cammino che la chiesa diocesana sta compiendo”.

Domenica 20 giugno. La liturgia di ingresso del nuovo vescovo prevede, sostanzialmente tre momenti: l’accoglienza sulla piazza e il saluto al vescovo da parte della comunità civile; l’inizio della celebrazione con gli adempimenti di rito per l’ingresso del vescovo, presieduta dall’arcivescovo metropolita Mons. Marco Tasca; l’Eucaristia vera e propria presieduta per la prima volta dal vescovo Giampio, concelebrata dal presbiterio diocesano e dai fedeli tutti. Sul sagrato della Cattedrale sarà presente l’immagine di Maria, l’arca processionale portata dagli ortolani e un crocifisso processionale.

Il saluto iniziale, sul piazzale della Chiesa, sarà a cura del sindaco di Chiavari in rappresentanza di tutte le autorità amministrative del territorio.

Complessivamente si potranno garantire sino a 900 posti a sedere, tra interni ed esterni, regolamentati in modo leggermente diverso a seconda degli eventi.

Venerdì 11 giugno l’accesso alla Cattedrale e alla piazza sarà regolamentato da volontari che favoriranno l’accesso sino al completo esaurimento di tutti i posti a sedere. Non sarà necessario il pass, ma è richiesto l’accesso almeno un quarto d’ora prima dell’inizio della liturgia.

Analogo l’accesso alla Cattedrale nella serata del 16 giugno.

Per l’ingresso del vescovo Devasini sarà necessario munirsi di pass sia per l’accesso alla Cattedrale, sia per i posti in piazza. Le prenotazioni si ricevono sino a sabato 12 giugno dalle 10 alle 12 telefonando al numero 320.0596553. Nel corso della telefonata verranno illustrate le modalità di ritiro del pass, la settimana prossima.

L’area attigua a Piazza N. S. dell’Orto sarà inibita al transito veicolare per tutta la durata del rito, compreso viale Arata che sarà destinato al parcheggio dei pullman per coloro che provengono da fuori diocesi. Il Park Assarotti sarà a disposizione dei sacerdoti e dei componenti del coro diocesano.