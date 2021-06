Chiavari: “Il pasticcio della scuola, i giovani e il lavoro”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale Pd. riceviamo e pubblichiamo

da oggi siamo – insieme ad altre regioni – ufficialmente in zona bianca.

E’ un risultato importante che dà fiato e respiro e consente a tutti di cominciare a riprendere fiducia e a vedere la luce dopo un lungo periodo difficile, dove la prudenza e le misure di limitazione che tutti noi abbiamo subito (e a volte sofferto, e a volte contestato) si sono rivelate necessarie per abbattere i contagi. Ora, si tratta di ripartire, completare la campagna di vaccinazione e prepararsi al domani, dove le sfide saranno numerose e i cambiamenti radicali.

VACCINI. NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO. La campagna di vaccinazione – anche durante la ripartenza estiva – dovrà essere attentamente monitorata. In pochi giorni si è aperta la campagna di vaccinazione per tutte le fasce d’età, compresi i ragazzi dai 12 anni ai 15. Ma assieme a questo serve uno sforzo straordinario per non lasciare indietro nessuno. Nel consiglio di martedì scorso abbiamo fatto un punto sulla campagna di vaccinazione, con alcune proposte concrete.

Abbiamo chiesto uno sforzo straordinario per recuperare quel 30% di persone tra i 60-80 anni che non hanno ancora deciso di vaccinarsi: di organizzare campagne specifiche per vaccinare gli operatori turistici; riorganizzare la vaccinazione dei maturandi, e affrontare il tema della vaccinazione degli invisibili, tutti coloro – italiani e stranieri – che non possono accedere al vaccino: dai senza fissa dimora ai migranti irregolari o in attesa di regolarizzazione.

Perchè il vaccino è un diritto universale per tutti gli individui e il nostro sistema sanitario deve operare in questa maniera, per umanità e per giustizia.

LA LIGURIA NON SPENDE 35 MILIONI DI EURO PER RIDURRE LE LISTE DI ATTESA. Assieme alla campagna di vaccinazione, c’è la necessità di recuperare la sanità negata dal COVID. Milioni di esami arretrati, di interventi chirurgici rinviati per via della pandemia. Durante l’estate 2020, per recuperare le liste di attesa, il Governo stanziò 1 miliardo di euro per la sanità con l’obiettivo di assumere personale e accorciare le liste di attesa.

Gran parte di questi soldi non sono stati spesi. Regione Liguria aveva a disposizione 75 milioni di euro, e non ne ha spesi 35,7, poco meno della metà. Di questo, non sono stati spesi oltre il 60% delle risorse disponibili per ridurre le liste d’attesa, e circa 24 milioni di euro per l’assunzione di nuovo personale. Una vicenda incresciosa, che dimostra ancora una volta l’incapacità di programmazione della giunta Toti. Che – in replica a questa nostra denuncia – è riuscito a dire che “è colpa del Governo, perchè era difficile spenderli”. Peccato che due regioni vicine a noi – Emilia e Toscana – non hanno sprecato un euro e li hanno utilizzati tutti.

Ora, con il nuovo decreto sostegni bis del Governo nazionale, queste risorse verranno rimesse a disposizione per provare a intervenire sul sistema sanitario e sulle liste d’attesa, e dovranno essere spese entro il 31 dicembre 2021. Serve un piano straordinario per recuperare oltre il 30% degli esami non fatti in Liguria nel 2020.

LAVORO, DIGNITA’, GIOVANI. Con la ripresa delle attività e con la stagione turistica all’avvio, la discussione si è spostata sul tema del lavoro e della qualità dell’occupazione. Pochi giorni fa si è parlato dell’abuso al ricorso al subappalto, che è stato stoppato dall’iniziativa dei sindacati e del PD che – come ha detto il ministro Orlando nell’audizione della neo commissione regionale sul Next Generation EU – ha anche introdotto una nuova regola per cui nel caso di subappalti si applicano le stesse condizioni contrattuali del contratto principale. Una vittoria che migliorerà la vita di tanti lavoratori, in un contesto in cui sarà prioritario tutelare la sicurezza e la dignità del lavoro.

E a proposito di dignità del lavoro, la discussione sui “giovani che preferiscono il reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare” che campeggia sui giornali e negli studi televisivi ha superato ogni livello di tollerabilità.

Un conto è il lavoro, un conto è lo sfruttamento. Ed è indecente che si continui a non riconoscere lo sfruttamento lavorativo delle nuove generazioni, tra stage non pagati, contratti stagionali sotto retribuiti, abuso dei tirocini. Pochi giorni fa, il direttore di un importante istituto alberghiero ha detto che molte attività chiedono giovani formati e poi offrono ai ragazzi 300 euro al mese. Con che dignità?

E, a proposito di tirocini, ogni Regione ha la possibilità di definire le indennità (non sono tecnicamente delle retribuzioni). C’è chi le ha fissate sugli 800 euro, chi come la Liguria, sui 600. Comunque pochi. Ma da tempo chiedo che vengano fissati delle indennità anche per i tirocini estivi, che, al momento, non hanno alcuna garanzia di un minimo economico, lasciando tutto alla disponibilità o meno delle aziende.

Una situazione inaccettabile, che permane dal 2018.

LOCAL. CONTINUA IL PASTICCIO DELLE SCUOLE A CHIAVARI.

Dopo mesi di assenze in aula, finalmente l’Assessore Regionale Cavo ha risposto alla mia interrogazione sulle scuole a Chiavari e sull’incresciosa vicenda del Liceo Linguistico Da Vigo in cerca di aule. La risposta però non è stata minimamente soddisfacente, anzi.

In poche parole, la Regione rimpalla la responsabilità alla Città Metropolitana, perché degli spazi se ne deve occupare quest’ultima, mentre la prima si occupa degli indirizzi scolastici. Come se non fossero collegati il fatto di aprire scuole e di trovare i posti per gli alunni. E ora, visto che la mano destra non sa cosa fa la sinistra, la prospettiva è quella di 3 anni di precarietà, in attesa che si facciano i lavori di adeguamento per ospitare il nuovo liceo. In un quadro in cui tanti istituti scolastici si trovano in attesa di spazi.

La vicenda del Linguistico a Chiavari è indicativa dell’incapacità della destra – ad ogni livello, comunale, metropolitana e regionale – di mettere in campo una programmazione che vada al di là della risposta di emergenza. Tre anni fa, quando si aprì la discussione, si rispose con una soluzione, che si sapeva non sarebbe potuto durare a lungo, ma nel frattempo non si è fatto nulla. E quindi, oggi siamo allo stesso punto di prima.

IL PROSSIMO CONSIGLIO. Martedi prossimo sarà destinato alle interrogazioni in Consiglio Regionale.

Nell’ultima seduta abbiamo affrontato anche il tema dei tamponi gratuiti per insegnanti, studenti e operatori dei servizi essenziali, un servizio che altre Regioni hanno attivato già da febbraio e che qui non è ancora stato minimamente approntato. E, finora, l’intenzione della Giunta è quella di continuare così, nonostante la necessità di prepararsi al nuovo anno scolastico.

Ho depositato due nuove interrogazioni;

la prima sul piano di riduzione delle liste di attesa e su come si intendono utilizzare le risorse del Governo che nel 2020 la Regione non è stata in grado di spendere;

la seconda su un tema emergente, che rischia di compromettere la ripresa del settore edilizio e del superbonus 110%: il rincaro delle materie prime – legno, metalli – che stanno impattando anche sul sistema degli appalti pubblici. Ho chiesto interventi sia sul tema dei prezziari regionali che sulla necessità di un osservatorio prezzi.

