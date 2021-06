Camogli: poesie d’amore “San Valentino”, consegna del premio della critica

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni per “San Valentino … Innamorati a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 11 giugno alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Camogli, dopo l’obbligata sospensione causa restrizioni Covid, l’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici con il Comune di

Camogli consegneranno al vincitore il Premio speciale della Critica della Rassegna Poesie d’Amore.

È ligure quest’anno il vincitore, Alessio Bruzzone di Genova, che con la poesia “L’amore delle piccole cose”, si è aggiudicato l’importante riconoscimento consistente nella realizzazione artistica raffigurante il veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo della Città di Camogli, borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”.

Una delle iniziative culturali dell’evento che ogni anno la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, la Rassegna Poesie d’Amore ha visto quest’anno arrivare oltre 700 composizioni dai più diversi luoghi. Fra

tutte le pervenute, la giuria (composta da Mario Peccerini, Federica Lamera e Giulia Pirchi, coadiuvati da Luciana Sirolla presidente Ascot con il supporto Daniela Bernini ufficio stampa e comunicazione), sceglie le

20 poesie che ricevono l’attestato di “Opera selezionata” e che, stampate in artistici poster vengono esposte sul molo del porticciolo di Camogli, nelle frazioni di Ruta e San Rocco ed in via Repubblica.

Con un così consistente numero di opere in concorso, la Rassegna di San Valentino a Camogli si colloca fra le più conosciute nel panorama delle poesie d’amore a livello nazionale.

San Valentino … Innamorati a Camogli è un’iniziativa promossa da ben trentaquattro anni da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova e la collaborazione Agenzia In Liguria e Pro Loco Camogli. “Premio Speciale”.

L’amore delle piccole cose

Nel tuo darmi la mano in auto

Nel tuo solito “scusa il ritardo”

In quel tuo rubare coperte

Nelle tue lacrime incerte

Nel tuo “scrivi quando arrivi”

In tutti i tuoi sorrisi

Nel tuo “no grazie non ho fame”

Per poi “me lo fai assaggiare?”

In quel tuo cantare a bassa voce

Nel “mi porti al mare anche se piove?”

In tutta questa ordinarietà

Trovo amore, felicità

(Alessio Bruzzone – Genova)

Tutte le 20 poesie selezionate www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it