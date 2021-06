Sori: la programmazione cinematografica

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono

0185700681) riceviamo e pubblichiamo la programmazione cinematografica

Rifkin’s Festival

– Sab 5 giugno ore 20:30

– Dom 6 giugno ore 20:30

– Mar 9 giugno ore 20:30

Regia di Woody Allen, Con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi López.

Genere Commedia (durata 92minuti)

Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New York per accompagnare la moglie a San Sebastián. L’occasione, che farà la consorte ladra, è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il carosello festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio da troppo tempo, Mort e Sue non si intendono più. Lui, ex professore di cinema, prova a scrivere il romanzo della vita, lei, press agent, si lascia sedurre da un regista francese vanesio convinto di risolvere con l’arte il conflitto israelo-palestinese. A complicare le cose si aggiunge una cardiologa cinefila che cura l’ipocondria di Mort e lo risveglia dal torpore. Menzogne, tradimenti, conquiste, scacchi, la materia perfetta da discutere col proprio psicologo..

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=HZn1rYI6yys

Prezzi:

Intero 6.00 €

Ridotto 5.00 €

Mercoledì ridotto 4.50 €

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura e rilascio delle proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni,

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari della Pro Loco Sori fino .