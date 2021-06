Sestri: è sceso in mare il leudo costruito nel 1897

È sceso in mare oggi nella Baia delle favole di Sestri Levante il leudo Dominica Madre costruito nel 1897 nei cantieri Figallo detto “Luensin” di Lavagna per conto della famiglia Marini di La Maddalena che utilizzò l imbarcazione come “postalino” fra le Isole dell’arcipelago e Palau

Misura metri 10,80 ed è una delle più vecchie imbarcazioni naviganti in Italia. Cinque anni fa è stato trasferito da La Maddalena a Sestri Levante e completamente restaurato e verrà utilizzato per gite giornaliere.