‘Santa’: il Lions dona al Comune un albero di ulivo

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo albero di ulivo, che verrà piantato nel Parco del Flauto

Magico prossimo alla riapertura, donato al Comune di Santa Margherita

Ligure dal Lions Club Santa Margherita Ligure-Portofino. La cerimonia

di donazione si è tenuta questa mattina in municipio alla presenza del

Sindaco Paolo Donadoni, del presidente uscente del locale Lions Club,

Giorgio D’Alia, del nuovo presidente eletto, Gianluigi Cademartori,

che sarà ufficialmente in carica dal 1° luglio, e della segretaria

Marina Ricci.

Un gesto particolarmente significativo compiuto proprio oggi, Giornata

Mondiale dell’Ambiente; l’ambiente è infatti un tema che sta

particolarmente a cuore ai Lions, come conferma Giorgio D’Alia:

«Doniamo questo albero al Sindaco Paolo Donadoni e al Comune di Santa

Margherita Ligure che lui rappresenta, come segno di ringraziamento

per l’opera svolta in favore dell’ambiente, sia nel ricoprire il ruolo

di Sindaco, sia come Presidente, e poi di Commissario, dell’Ente Parco

di Portofino».

L’albero di ulivo domato dal Lions Club Portofino-Santa Margherita Ligure

Giorgio D’Alia e il sindaco Polo Donadoni