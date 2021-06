Recco: Croce Verde, domenica 20 rinnovo della cariche sociali

Dalla P.A. Croce Verde Recco riceviamo e pubblichiamo

Domenica 20 giugno, alle ore 10.00 in seconda convocazione, si terrà l’Assemblea Ordinaria del sodalizio. L’Assemblea è stata convocata in presenza, ai sensi del Decreto Legge 65/2021, nella Sala Polivalente Franco Lavoratori gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale per permettere il rispetto delle norme anti Covid. Nel malaugurato caso in cui la situazione sanitaria porti a nuove restrizioni, le nuove modalità di svolgimento dell’Assemblea verranno comunicate ai Soci attraverso pubbliche affissioni e messaggi personali (via sms e whatsapp).

Nel corso dell’Assemblea si procederà anche al rinnovo delle cariche sociali (Consiglio direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei conti). A causa di una svista, il rinnovo non è stato indicato all’ordine del giorno sulle lettere di convocazione inviate ai Soci. Ce ne scusiamo.

Speriamo che l’Assemblea possa essere il primo segno del ritorno alla normalità. La pandemia infatti, oltre alle problematiche e ai rischi connessi allo svolgimento dei servizi, ha causato anche la chiusura di tutte le attività sociali. La scorsa estate non si è svolta la tradizionale Festa Sociale, che salta purtroppo anche quest’anno, e non c’è stato a gennaio l’appuntamento dell’attesa Tombolata con la cittadinanza. I Soci non hanno potuto frequentare la sede e alcuni Militi hanno dovuto sospendere, per motivi di salute, lo svolgimento dei servizi.

La Città e i recchesi sono stati comunque molto vicini al nostro sodalizio e la Croce Verde tutta ringrazia pubblicamente i benefattori e i sostenitori.