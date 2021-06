RASSEGNA STAMPA. Chiavari, il porto più vicino alla città

Oggi, sabato 5 giugno, auguri a Bonifacio. Mercati settimanali: Deiva Marina, Sestri Levante; Ne (a Conscenti prodotti a chilometri 0). Parole: suppergiù (in numero o quantità approssimativa; circa). Proverbi: “Chi parla non piglia lepri”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: il porto diventa parte della città; anche una rassegna di libri. Vaccini: ” Ci sono 7.000 dosi per i ragazzi dai 12 anni ; Fincantieri avrà il siero”. Aperture: “Noi ristoratori molto contenti”.

Sestri Levante: pronta a rilanciare l’Anderesn off. Sestri Levante: pranzo dei vicini e Casette rosse in festa. Sestri Levante: palme sostituite da altri alberi. Lavagna: nuovo procedimento per Mondello, Sanguineti e Barbieri. Lavagna: olio extravergine, premiato Orseggi. Chiavari: Liceo Marconi-Delpino, scuola reinventata al tempo della pandemia. Chiavari: il professor Giannini va in pensione. Chiavari: furgone si ribalta. Chiavari: intossicata dal tonno decongelato. Chiavari: la storia del museo dell’ospedale psichiatrico di Quarto. Chiavari: il Serra Club Tigullio incontra il vescovo Alberto Tanasini.

Rapallo: Creiamo una regione libera dalla plastica. Rapallo punta a restaurare Castello, Villa Tigullio e Clarisse. Portofino: “Sub, sentinelle del cambiamento climatico”. Portofino: le auto sportive in piazzetta. Portofino: infortunio di un giardiniere.

Camogli: premio a Comsubin consegnato nella sede della Grazie a Porto Venere.

Bedonia: anziana sparita nel nulla.