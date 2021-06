Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti ad Arenzano, in via Marconi, per un incidente stradale. Un uomo ha perso il controllo della vettura ed è finito in un giardino sotto strada. Uscito autonomamente dal veicolo si è reso necessario l’uso della autogru per rimuovere il veicolo dal giardino.