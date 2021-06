Pallanuoto M/ U-16 il Quinto batte il Camogli (11-3)

Dall’ufficio stampa del Quinto riceviamo e pubblichiamo

I quarti di finale sorridono agli Under 16 A dello Sporting Club Quinto: Camogli battuto 11-3 e lasciapassare per la semifinale in tasca.

“Si tratta di partite ad eliminazione diretta – commenta il tecnico Marco Trucco – Ogni gara va quindi preparata e giocata come fosse una finale ed era importante affrontare la partita di oggi col giusto piglio. Avevo chiesto ai ragazzi concentrazione e determinazione e hanno risposto ‘presente’. Adesso abbiamo due settimane per preparare al meglio la semifinale, due settimane in cui dovremmo lavorare sodo per mettere a punto alcuni schemi e migliorarne altri su cui siamo ancora indietro”.

Sc Quinto A – Rn Camogli A 11 – 3

(3-0, 4-0, 1-1, 3-2)

Quinto: Sacco, Valle 1, Ferrando, Gardella, Bibolini, Porcile 1, Ferriani 1, Gandolfo 3, Pontremoli 1, Massa 2, Migliorini 2, Villa 1, Gambacciani 3 (2 Rig.). All. Marco Trucco.

Camogli: Santini, Forte, Pialorsi 1, Chendi, Canella 1, Traverso, Maggiolo, Marchesi, Mantero, Bruno, Rolla 1, Delle Chiate, Civardi. All. Andrea Capurro.

Arbitro: Nicola Savino.

Note: Nessuno uscito per raggiunto limite di falli. Superiorità numeriche 1/4 + 4 rigori (2 realizzati) Quinto e 0/2 Camogli.