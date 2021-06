Levanto: “Levante multiservizi srl”, i nuovi vertici

Dal Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo



“Levante multiservizi srl”: Massimiliano Mazzantini presidente e Damiano Cassola amministratore delegato. Le linee di indirizzo tracciate dal Comune.

Massimiliano Mazzantini presidente, Damiano Cassola amministratore delegato e Paola Ferrari consigliere: la “Levante multiservizi srl”, società partecipata al 60% dal Comune di Levanto e al 40% dal socio privato “Gest-Lev srl”, ha rinnovato i suoi vertici nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi nel pomeriggio di giovedì 3 giugno.

Mazzantini, pensionato, un passato professionale come funzionario del Comune dove ha chiuso la carriera da capo del settore “Ragioneria e Finanze”, è stato nominato dal sindaco, Luca Del Bello, insieme a Paola Ferrari (impiegata addetta alle vendite e alla progettazione di arredamenti d’interni presso una ditta locale).

Cassola, imprenditore nel settore dell’accoglienza turistica, è stato invece proposto dalla componente privata della società, cui spetta ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

Il nuovo Cda della “Multiservizi” (società che gestisce arenili, stabilimenti balneari, le aree nautiche di Vallesanta e della Pietra e i parcheggi a pagamento sul territorio comunale) resterà in carica per i prossimi tre anni per attuare le linee di indirizzo tracciate dal Comune.

“Abbiamo indicato come priorità il rinnovo delle convenzioni con i diportisti e l’associazione marinara “La Pietra” per l’utilizzo, rispettivamente, delle aree nautiche di Vallesanta e della Pietra; la redazione di un progetto preliminare per il rifacimento della diga di Vallesanta; la stesura di una convenzione con la società “Boat Tour” per poter operare anch’essa a Vallesanta; il miglioramento del servizio di gestione dei parcheggi – dice il sindaco, Luca Del Bello, che poi si sofferma sulla figura del nuovo presidente, Massimiliano “Alfredo” Mazzantini – Alfredo è una persona affidabile, che ha sempre dimostrato professionalità, competenza e passione nel lavoro e negli incarichi pubblici che ha ricoperto. Dopo la lunga e positiva esperienza in qualità di direttore delle aziende Municipalizzata e Speciale dal 1988 al 2010, come velista e presidente del locale “Vela Club” ha sempre vissuto in prima persona gli aspetti legati al settore della nautica, da vero uomo di mare. Sono certo che anche questa volta saprà

guidare la società attingendo alle migliori risorse umane presenti al suo interno per apportare ulteriori migliorìe alle infrastrutture e ai servizi che Levanto mette a disposizione dei residenti che amano le attività marinare e degli ospiti che sempre più numerosi frequentano e apprezzano le nostre coste e la nostra offerta turistica”.