Le ricette di Renzo Bagnasco: anguille di Ortovero alle olive

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Anguille di Ortovero alle olive

Ingredienti: 2 anguille, 2 rametti di rosmarino, foglie di salvia, 3 spicchi d’aglio vestiti, brodo vegetale, 200 gr di olive taggiasche, 1 cucchiaio di aceto bianco e sale.

Esecuzione: spellare e lavare le anguille (meglio se si riesce a farlo fare al pescivendolo), tagliarle a rocchi da 3 cm e disporle in una teglia da forno con i rametti di rosmarino, la salvia, l’aglio e le olive, salando abbondantemente; annegarle con il brodo e, per 4 ore, lasciarle a marinare e poi infornarle a 200° per 40’ circa. Terminato spruzzare i rocchi con l’aceto bianco e servire.

E’ un piatto di Ortonovo (La Spezia) per cucinare le anguille pescate nel fiume Magra.