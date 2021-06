Oggi alle 11 a Gattorna, la Comunità Slow Food inaugura il mercatino agricolo che si terrà ogni sabato a partire dalle 8. I prodotti in vendita saranno tutti a chilometro 0. Verdura e frutta appena colti, formaggi, olio, miele , olive. Gattorna, frazione di Moconesi, è incrocio tra le strade 333 di Recco e 225 della Fontanabuona e i sui negozi costituiscono il centro commerciale più vivace della vallata. Il mercatino agricolo costituisce un motivo in più per visitarla.