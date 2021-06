Cogorno: Monte San Giacomo e l’itinerario dei Celti Liguri

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale di Cogorno, insieme ai comuni di Lavagna, Ne e Sestri Levante, organizzano lunedì 7 giugno alle ore 9:30 presso la Basilica dei Fieschi di San Salvatore, un incontro tecnico operativo con i progettisti e le guide ambientali ideatori dell’itinerario dei “Celti liguri”.

Scopo dell’incontro creare una collaborazione che colleghi la valorizzazione del Massiccio del Monte San Giacomo Capenardo all’itinerario. La riunione è sostenuta da Regione Liguria; nel corso dell’incontro interverrà telefonicamente il vicepresidente della Regione, Alessandro Piana.

Un gruppo di guide è partito lo scorso 28 maggio da Milano e arriveranno domenica 6 giugno a Sestri Levante, passando per il Massiccio del Monte San Giacomo; in località Rocchetta, nella giornata di domani, domenica 6 giugno incontreranno attorno alle ore 13 i rappresentanti delle quattro amministrazioni comunali, che da circa due anni stanno lavorando per la valorizzazione del Massiccio del Monte San Giacomo Capenardo.