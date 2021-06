Chiavari: morto Maurizio Pane, il cordoglio dell’Economica

Dalla Società Economica riceviamo e pubblichiamo

La Società Economica tutta e in particolar modo lo staff della Biblioteca esprimono il proprio profondo cordoglio, per la scomparsa di Maurizio Pane. Professionista appassionato, da qualche anno, dopo il raggiungimento della pensione, aveva scelto di mettere a disposizione la propria professionalità, come volontario della Biblioteca della Società Economica, occupandosi in modo sapiente e puntuale di numerosi progetti, non senza un pizzico di personalità e simpatia e sempre con una dedizione e un amore per la cultura e per i libri inscalfibile.

La Società Economica in questo doloroso momento si stringe intorno alla famiglia di Maurizio, alla quale rivolge le più sentite condoglianze.