Chiavari: Edoné, il film girato a Borzonasca che parla di sesso

Da Charlie Curtis, Staff di Making of Love, riceviamo e pubblichiamo

Edoné è frutto del progetto Making of Love, volto ad aprire un dialogo sull’educazione sessuale tra i giovani, il film è scritto a sua volta da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 24 anni, è stato selezionato al New York Indie Film Festival ed è finalista al Melbourne Queer Film Festival.

Io sono Charlie Curtis, collaboratrice del progetto Making of Love fin dall’inizio (per Edoné: assistente alla regia, casting manager e assistente di produzione e distribuzione) e nella serata del 25, modererò il dibattito dopo la proiezione. Essendo di Rapallo ed essendo il film stato girato interamente in Liguria, per la maggior parte sopra Borzonasca, ci terrei molto che questa proiezione ricevesse la giusta visibilità nel Tigullio, anche perché essendo parte del tour di promozione, saranno presenti gli autori.

*****

Cinque adolescenti di oggi, una festa proibita, l’arrivo della polizia, la fuga in un bosco sospeso nel tempo, una strana casa che sembra uscita dagli anni ’70 della rivoluzione sessuale, un diario misterioso, un segreto di famiglia dimenticato da anni: una storia d’avventura, amicizia e scoperta,un viaggio senza tabù nel mondo dell’erotismo e del piacere. Il film è stato scritto, diretto e interpretato da ragazzi tra i 18 e 24 anni, è dedicato a studenti delle scuole superiori e affrontatemi a loro cari: Il consenso, l’identità sessuale, il sexting, il BDSM, il diritto al piacere e l’erotismo nell’arte.

A Chiavari sarà una serata speciale in quanto gran parte del film è stato girato a Borzonasca e i giovani autori presenteranno il film in presenza, con un dibattito in sala per aprire un dialogo sulla necessità dell’educazione sessuale, sulpiacere, sul genere e sul consenso. Modera Charlie Curtis, giovane segretaria di produzione di Rapallo che ha seguito la lavorazione del film sin dai primi istanti.Ah, un’ultima cosa… Il sesso di solito non ha età, questa volta sì: consigliamo la visione a un pubblico minorenne.

Edoné arriva a Chiavari al cinema Mignon, Venerdì 25 Giugno alle ore 20:30. Dopo la doppia anteprima Sold-Out di Genova (24-25Maggio) e altre date gettonatissime nelle maggiori città italiane, Edoné torna in Liguria, location delle riprese del film,per poi proseguire il tour di proiezioni speciali nel resto d’Italia tramite la piattaforma Movieday che permette a singoli e organizzazioni di sensibilizzare il pubblico attraverso il potere dei film.Regia:Matilde Cerlini, Enrica Cortese, Claudio Pauri, Lorenzo Rossi, Filippo Sabarino. Progetto: Edoné-La sindrome di Eva è il primo capitolo filmico del progetto Making (of) Love.

Sarà seguito da una docu-series in 5 puntate (in onda in anteprima su Cielo il 25Agosto 2021) che racconterà tutta la storia del progetto,dai provini alla presentazione di Edoné nelle scuole italiane. Link:https://www.imdb.com/title/tt14651208/info@movieday.itmoviedaycommunity /movieday_community /movieday_ItaliaMovieday Next Srl – Milano



La prima piattaforma digitale per la distribuzione cinematografica INFO E

BIGLIETTIhttp://www.movieday.it/event/event_details?event_id=3547

Chiavari al cinema Mignon Venerdì 25 Giugno alle ore 20:30