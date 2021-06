Camogli: Volontari teatro Sociale, nuovo direttivo

Da Vittorio Mantero per Associazione Volontari Teatro Sociale Camogli riceviamo e pubblichiamo

ll Consiglio dei Volontari del Teatro Sociale di Camogli riunitosi il 31 maggio u.s., dopo aver espresso nei confronti del riconfermato Presidente Michele Maisano i propri auguri di buon lavoro, ha votato all’unanimità la riconferma al ruolo di Vice Presidente di Filippo Capilli .

Il Consigliere Corrado Schianchi, in relazione alla sua recente nomina a Segretario Provinciale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, ha chiesto di non avere incarichi oltre quello di membro del Consiglio. Il Presidente Maisano ha accolto la richiesta e ha ringraziato Schianchi per tutto il lavoro svolto a favore dell’Associazione.

Nel corso della riunione sono stati attribuiti i restanti incarichi:

Segretario e Addetto relazioni Pubbliche Vittorio Mantero

Tesoriere Annamaria Polimeni

Coordinatore Operativo Franco Cozzani

Addetta ai Soci Paola Capurro

Gestione biglietti Soci Franco Cozzani

Collegio Revisori Conti Erio Benassi e Rosa Teresa Zampieri

Collegio Probiviri Luciana Sirolla, Renato Ibatici e Assunta Spognardi.