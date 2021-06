Bogliasco: domani mercatino, artigianato e prodotti tipici

Da Eva Perasso riceviamo e pubblichiamo



Appuntamento domani domenica 6 giugno in piazza XXVI Aprile a Bogliasco con il mercatino di prodotti tipici e artigianato: attesi oltre 30 banchi tra alimentari chilometro zero del territorio, artigianato e hobbistica, vintage, prodotti tipici della Liguria e non solo.

Il mercatino nella piazza della chiesa aprirà alle 9 fino alle 18,30, con accompagnamento musicale nelle ore centrali della giornata con il violoncellista Simone Cricenti.

Dopo la lunga pausa a causa delle restrizioni per il covid-19, i mercatini a Bogliasco riprendono organizzati da Proloco Bogliasco con un doppio appuntamento mensile: si terranno infatti la prima (con artigianato e prodotti tipici) e la terza domenica di ogni mese (con il brocante).