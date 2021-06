Uscio: in Consiglio il divorzio dalla “Valle del Tempo”

Il Consiglio comunale di Uscio è convocato per giovedì 10 alle ore 20.30 con il seguente ordine del giorno

1 Comunicazione del sindaco

2 Lettura e approvazione verbali seduta precedente

3 Esame ed approvazione del nuovo regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti-tari

4 Esame ed approvazione modifiche al regolamento generale delle entrate.

5 Tari (tassa rifiuti) – approvazione del piano economico finanziario (pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021

6 Tari (tassa rifitui) – determinazione delle tariffe per l’anno 2021

7 Approvazione agevolazioni tari a favore delle utenze non domestiche a seguito della pandemia da covid 19

8 Ratifica variazione al bilancio di previsione 2021/2023 adottata con deliberazione g.c. n. 44 del 13/05/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

9 Rendiconto della gestione 2020. rettifica allegati a seguito certificazione covid-19

10 Parere relativo alla domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per il completamento e la sistemazione della discarica per rifiuti inerti sita nel comune di uscio, località calcinara, conferenza dei servizi convocata dalla città metropolitana di genova in data 17 giugno 2021.

11 Recesso del comune di uscio dall’unione di comuni della valle del tempo

12 Progetto : “Il milite ignoto cittadino d’Italia” (1921-2021) – commemorazione del centenario della traslazione del milite ignoto nel sacello dell’altare della patria: conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto.