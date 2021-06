Era andato a fare una passeggiata. La moglie lo ha chiamato col cellulare e non avendo ricevuto risposta, impensierita, ha lanciato l’allarme. Dall’aeroporto si è alzato in volo l’elicottero “Drago” e da terra sono confluite le varie squadre di soccorso. Nel frattempo il “disperso” era tornato a casa con le proprie gambe. Non aveva risposto alla moglie semplicemente perché il telefonino aveva le batterie scariche.