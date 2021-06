‘Santa’: “Reati di mafia, chiediamo l’ergastolo ostativo”

Dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo, a firma Alberto Campanella, Referente Regionale Dipartimento Tutela Vittime e Responsabile Area Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Domenica 6 Giugno alle ore 10.30 a Santa Margherita Ligure nella centrale Piazza Caprera, avrà luogo una raccolta firme promossa dal Dipartimento Tutela Vittime e condivisa dagli amministratori liguri, genovesi e del Tigullio.

Le proposte della campagna conto le mafie sono chiare e dirette:

– SI all’ergastolo ostativo e NO alla liberazione condizionale dei condannati per i reati di stampo mafioso

– Istituzione di specifiche sezioni DIA sul territorio per il contrasto alla mafia cinese e nigeriana

– Modifica del codice antimafia riguardo l’affidamento dei beni confiscati

– Realizzazione di uno sportello antiusura istituzionale in tutte le Province

– Più strumenti e risorse alle Forze dell’Ordine

Firmare è fondamentale per rendere questa campagna più forte e far così si che scarcerazioni come quella del mafioso Giovanni Brusca non avvengano mai più. Al banchetto saranno presenti il referente regionale del dipartimento tutela vittime e portavoce del Tigullio Alberto Campanella, il referente regionale del Dipartimento Legalità Bruno Simondo, i Circoli

Territoriali del Tigullio da Santa Margherita-Portofino con Augusto Sartori, a Rapallo con Gianni Arena, a Chiavari con Alex Molinari e Daniela Colombo, a Carasco con Fabrizio Brignole e Carla Bo, a Sestri Levante col Capogruppo Gianluca Stagnaro